بعد غياب أكثر من 5 أشهر .. عودة منافسات القسم الثاني بـ 4 مباريات اليوم

تستأنف اليوم منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تقام 4 مباريات بالمجموعة الاولى "الصعيد" .
ويلعب فريق بني سويف امام منافسه ديروط بهدف مواصلة المشوار الناجح وتحقيق الثلاث نقاط علي امل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .
كما يلعب فريق سوهاج أمام فريق تليفونات بني سويف ويواجه فريق المنيا منافسه الفيوم ، ويستضيف فريق بترول اسيوط منافسه الاعلاميين .
ترتيب المجموعة قبل مواجهات اليوم
1- بني سويف : 35
2- البنك الاهلي : 35
3- الالومنيوم : 32
4- شبان المسلمين : 31
5- بترول اسيوط : 24
6- تليفونات بني سويف : 23
7- سوهاج : 22
8- المنيا : 19
9- الاعلاميين : 19
10- الفيوم : 18
11- ديروط : 11
12- طهطا : 10