بعد غياب أكثر من 5 أشهر .. عودة منافسات القسم الثاني بـ 4 مباريات اليوم

تستأنف اليوم منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تقام 4 مباريات بالمجموعة الاولى "الصعيد" .





ويلعب فريق بني سويف امام منافسه ديروط بهدف مواصلة المشوار الناجح وتحقيق الثلاث نقاط علي امل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز .





كما يلعب فريق سوهاج أمام فريق تليفونات بني سويف ويواجه فريق المنيا منافسه الفيوم ، ويستضيف فريق بترول اسيوط منافسه الاعلاميين .





ترتيب المجموعة قبل مواجهات اليوم





1- بني سويف : 35

2- البنك الاهلي : 35

3- الالومنيوم : 32

4- شبان المسلمين : 31

5- بترول اسيوط : 24

6- تليفونات بني سويف : 23

7- سوهاج : 22

8- المنيا : 19

9- الاعلاميين : 19

10- الفيوم : 18

11- ديروط : 11

12- طهطا : 10