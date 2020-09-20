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رياضة

بعد غياب أكثر من 5 أشهر .. عودة منافسات القسم الثاني بـ 4 مباريات اليوم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
بني سويف
بني سويف
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عبدالله هشام
تستأنف اليوم منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دام لأكثر من 5 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد،حيث تقام 4 مباريات بالمجموعة الاولى "الصعيد" . 

ويلعب فريق بني سويف امام منافسه ديروط بهدف مواصلة المشوار الناجح وتحقيق الثلاث نقاط علي امل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز . 

كما يلعب فريق سوهاج أمام فريق تليفونات بني سويف ويواجه فريق المنيا منافسه الفيوم ، ويستضيف فريق بترول اسيوط منافسه الاعلاميين . 

ترتيب المجموعة قبل مواجهات اليوم 

1- بني سويف : 35 
2- البنك الاهلي : 35 
3- الالومنيوم : 32 
4- شبان المسلمين : 31 
5- بترول اسيوط : 24 
6- تليفونات بني سويف : 23 
7- سوهاج : 22 
8- المنيا : 19 
9- الاعلاميين : 19 
10- الفيوم : 18 
11- ديروط : 11 
12- طهطا : 10 
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