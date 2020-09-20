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رياضة

بسبب تصريحاته بشأن الحكام.. اللجنة الخماسية تدرس إحالة رئيس الزمالك إلى لجنة الانضباط

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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يسري غازي
تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إحالة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إلى لجنة الانضباط.


كان رئيس نادى الزمالك قال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع على قناة الزمالك: "أنا بقول لأي حكم إنت كلك على بعضك بـ 200 جنيه، واللاعب اللي بجيبه بـ 20 مليون جنيه، وأنا بقول لأي لاعب في الزمالك إن أي حكم يحط صباعه عليك اديله بالقلم على وشه".


وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن التصريحات التى أدلى بها رئيس الزمالك بشأن الحكام لاقت استياءً من قبل اتحاد الكرة ولجنة الحكام أيضا.


وأضاف: "اعتبر مسئولو اتحاد الكرة تصريحات رئيس الزمالك سابقة لم تحدث فى الكرة المصرية تستوجب الإحالة إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها واتخاذ القرار اللازم حيالها".


يذكر أن الحكم الدولى محمد معروف أدار مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت الجمعة الماضي وانتهت بفوز أسوان بهدف نظيف فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.
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