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باحث: الأبواق الإرهابية الإخوانية تسعى دائما لتصدير الهاشتاجات الوهمية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
باحث سياسى
باحث سياسى
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شيرين عادل
قال عمرو فاروق، الباحث فى الجماعات الإرهابية، إن الدعوات التحريضية التى تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من حين لآخر عملية ممنهجة تدار من خلال غرفة عمليات فى الداخل القطرى.


وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الدعوات تقوم على نشر هاشتاجات كاذبة دائما.


وأشار إلى أن المجتمع المصرى لا يتفاعل مع الهاشتاجات الكاذبة الوهمية من جماعة الإخوان الإرهابية.


ولفت إلى أن الأبواق الإرهابية الإخوانية تسعى إلى تصدير الهاشتاجات الوهمية إلى واقع حقيقى، وهو ما يعد منافيا للحقيقة تماما.

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