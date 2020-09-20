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فن

مي كساب توجه رسالة تعزية إلى مروة ناجى بعد وفاة والدها

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:40 ص
مى كساب
مى كساب
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شروق ابراهيم
قدمت الفنانة مى كساب، التعازى للفنانة مروة ناجى فى وافة والدها منذ قليل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر. 

وقالت مى كساب : "البقاء لله حبييتي الله يرحمه ويصبر قلبك علي فراقه".

ونشرت الفنانة مروة ناجى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن رحيل والدها. 

وقالت مروة ناجى: "البقاء لله توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الحبيب الحاج ناجى عبد الصمد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله".
 
وأضافت مروة: "اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته و زوجًا خيرًا من زوجه.. “اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود.

وتابعت مروة: "لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد والدى برحمتك يا أرحم الراحمين". 

مي كساب توجه رسالة تعزية إلى مروة ناجى بعد وفاة والدها
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