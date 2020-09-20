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باحث سياسي: جماعة الإخوان والمخابرات القطرية والتركية يصنعون منصات إعلامية وهمية مضللة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:06 م
عمرو فاروق
عمرو فاروق
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شيرين عادل
قال عمرو فاروق، الباحث فى الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية والمخابرات القطرية والتركية يصنعون المنصات الإعلامية الوهمية الكاذبة المضللة.

وأشار "فاروق"، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تعيش حالة من الوهم والضلال.

ولفت إلى أن الحراك السياسي الذي تتوهم جماعة الإخوان الإرهابية وجوده فى مصر يوجد فقط عند الجماعة الإرهابية وخيالاتها الكاذبة.

وتابع، أن المصريين يتعاملون مع أى دعوات تحريضية لجماعة الإخوان الإرهابية بنوع من السخرية وحالة تأييد ثابتة وكاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
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