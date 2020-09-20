بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط

انطلقت المرحلة الأولي من حصاد محصول الأرز بمركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة بمحافظة دمياط ، وذلك فى إطار النهوض بالمركز وتوفير مجلس جامعة دمياط للدعم المادي اللازم طبقًا للاحتياجات الأساسية، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسن نوعية وكمية محصول الأرز خلال هذا العام.





ومن جانبه صرح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه تم تعديل وضع المراوي والمصارف وإضافة وسائل تحكم في مياه الري لتقليل وقت الري وفاقد المياه لأرض مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة من خلال، وكذلك إنشاء مروى جديدة بعرض 1متر، وعمق 1متر ابتداء من وحدة الري حتي نهاية الأرض المجاورة لمصنع تدوير القمامة لتقسم الأرض إلي حوضين بحيث يصل طول كل حوض إلي 210 أمتار.





وأشار إلى أنه تم تركيب مواسير خرسانية وبوابات حديدية لفتحات الري لمساحة الأرض المنزرعة بالأرز بالمركز و تحويل مجري الري القديم إلي مصرف عمومي، وتركيب مواسير خرسانية مثبت عليها بوابات حديدية لفتحات المصرف العمومي للناحية القبلية من الأرض الزراعية.









وأضاف، أنه تم إعداد مرقد البذرة والتسوية بالميكنة الزراعية الحديثة (التسوية بالليزر) وعمل د راسة بحثية بهدف تقييم تطبيقات تكنولوجيا النانو فى مجال تغذية النبات علي جودة ونوعية محصول الأرز تحت ظروف الأراضي الملحية.





وتابع بأنه قد أسفرت الإجراءات السابق ذكرها عن زيادة ملحوظة في نوعية وكمية محصول الأرز المنزرع خلال هذا العام بزيادة تقدر بحوالي 100% مقارنة بالأعوام السابقة.





وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر للسادة القائمين على مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة ، لما تبذله من جهود ملموسة فى الفترة الأخيرة للارتقاء بمستوى أداء المركز.









وتستمر الجامعة فى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٢ فى القطاعات المختلفة: شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، بشكل يستهدف غايات رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠.





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