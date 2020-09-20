AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:25 م
بدء حصاد محصول الأرز
بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة بدمياط بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪
Advertisements
زينب الزغبي
انطلقت المرحلة الأولي من حصاد محصول الأرز بمركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة بمحافظة دمياط ، وذلك فى إطار النهوض بالمركز وتوفير مجلس جامعة دمياط للدعم المادي اللازم طبقًا للاحتياجات الأساسية، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسن نوعية وكمية محصول الأرز خلال هذا العام.

ومن جانبه صرح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، أنه تم تعديل وضع المراوي والمصارف وإضافة وسائل تحكم في مياه الري لتقليل وقت الري وفاقد المياه لأرض مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة من خلال، وكذلك إنشاء مروى جديدة بعرض 1متر، وعمق 1متر ابتداء من وحدة الري حتي نهاية الأرض المجاورة لمصنع تدوير القمامة لتقسم الأرض إلي حوضين بحيث يصل طول كل حوض إلي 210 أمتار.

وأشار إلى أنه تم تركيب مواسير خرسانية وبوابات حديدية لفتحات الري لمساحة الأرض المنزرعة بالأرز بالمركز وتحويل مجري الري القديم إلي مصرف عمومي، وتركيب مواسير خرسانية مثبت عليها بوابات حديدية لفتحات المصرف العمومي للناحية القبلية من الأرض الزراعية. 


وأضاف، أنه تم إعداد مرقد البذرة والتسوية بالميكنة الزراعية الحديثة (التسوية بالليزر)  وعمل دراسة بحثية بهدف تقييم تطبيقات تكنولوجيا النانو فى مجال تغذية النبات علي جودة ونوعية محصول الأرز تحت ظروف الأراضي الملحية. 

وتابع بأنه قد أسفرت الإجراءات السابق ذكرها عن زيادة ملحوظة في نوعية وكمية محصول الأرز المنزرع خلال هذا العام بزيادة تقدر بحوالي 100% مقارنة بالأعوام السابقة.

وتتقدم إدارة الجامعة بخالص الشكر للسادة القائمين على مركز التجارب والبحوث الزراعية بأبو جريدة ، لما تبذله من جهود ملموسة فى الفترة الأخيرة للارتقاء بمستوى أداء المركز. 


وتستمر الجامعة فى تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية ٢٠١٧-٢٠٢٢ فى القطاعات المختلفة: شئون التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع، بشكل يستهدف غايات رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠.

اقرأ أيضا:



بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط
بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط
بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط
بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط
بزيادة تقدر بـ ١٠٠٪ .. بدء حصاد محصول الأرز بأبو جريدة فى دمياط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لترشيد المياه.. نجاح أول تجربة لزراعة محصول الأرز بالتنقيط.. شاهد

الأرز والقطن والذرة.. زراعة الغربية تتابع مشاكل المزارعين لزيادة إنتاجية المحاصيل

قبل موسم زراعته.. ننشر نصائح لزراعة الثوم وتسميده واختيار التقاوى المناسبة

"الزراعة" تعلن بدء حصاد محصول الأرز لمساحة ٣٠٠٠ فدان في كفر الشيخ ودمياط

ترشيحاتنا

خلال زيارته لـ الأٌقصر .. وزير النقل: خطة لعمل 33 كوبري بديلا للمزلقانات الأكثر خطورة

احذري.. الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي

الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل لـ 84 ألفا و916

حفل زفاف تحول إلى مأتم.. عريس يطلق النار على نفسه لسبب غريب| صور

أدخر مالًا لزواج بناتي فهل عليه زكاة؟

وركبت الـ X 6 .. سعر خيالي لسيارة مغني المهرجانات عمر كمال.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالأسعار.. مقارنة بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر