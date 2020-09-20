شاهد.. رقص أمير كرارة على أغنية "لاقيت الطبطبة" بفرح شقيقته

وظهر أمير كرارة في مقطع الفيديو وهو يرقص على نغمات "لاقيت الطبطبة" لحسين الجسمي.

واحتفل النجم أمير كرارة مؤخرا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بوصوله إلى 2 مليون متابع، موجها شكره وامتنانه لمتابعيه، عبر تغريدة نشرها على حسابه.





وكتب أمير كرارة: «شكرا لـ 2,000,000 واحد متابعني علي تويتر وبتمنى اكون دايما عن حسن ظنكم»، لتنهال عليه الإعجابات والتعليقات من متابعينه الذين حرصوا على تهنئته.





يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.



