إقبال كثيف لطلاب المرحلة الثالثة على معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة عين شمس

شهدت معامل تنسيق كلية الهندسة بجامعة عين شمس إقبالا كثيفا من طلاب المرحلة الثالثة،حيث فتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موقع التنسيق لطلاب للمرحلة الثالثة، حيث بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل 21 سبتمبر.

وقالت خديجة صادق مدير تنسيق كلية الهندسة جامعة عين شمس:"استقبلت معامل تنسيق كلية الهندسة، أعدادا كثيفة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2020.

وأضافت "خديجة"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ على البعد الاجتماعى بين الطلاب وبعضهم، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المعامل والأجهزة.

وأكدت أن لكل طالب فرد متخصص لمساعدته في استفساراته، وملء الرغبات وتجنب الأخطاء.

وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 150 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة ،انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.





جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق ٢١ سبتمبر الجاري.