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أخبار العالم

سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا بالكونغو الديمقراطية يشاركون في حملة لمكافحة إيبولا وكورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 شارك سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا بجمهورية الكونغو الديمقراطية في حملة لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد وإيبولا في ولاية اكواتور الواقعة غربي البلاد. 

وتوجه سفراء الدول الثلاث، اليوم لزيارة ولاية اكواتور بصحبة فرق الاستجابة لوباء إيبولا وفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، بهدف التأكيد على التزام المجتمع الدولي بمساندة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة الوباءين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية اليوم. 

وقال نيكولاس سيمارد سفير كندا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية: "لقد جئت إلى هذا المكان اليوم إلى جانب سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل إظهار التزام المجتمع الدولي بمساندة السلطات المحلية والبلدية في مكافحة فيروس (كوفيد ـ 19) وإيبولا". 

وقد أسفر وباء إيبولا الذي أعلن عن ظهوره في ولاية اكواتور مطلع العام الجاري، عن وفاة 48 شخصا من بين 112 حالة أصيبت بالوباء. 
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