ألفت كمال: الشعب أساس استقرار الوطن

قالت المذيعة ألفت كمال، إن مصر لن تكون أبدا جريحة حرب، وستظل قوية ولن تنهض فقط بجيشها ومؤسساتها القوية بل بشعبها الحامي، الذي تظهر عظمته في الشدائد.





وأكدت المذيعة ألفت كمال ، خلال برنامج "مساء الخير" ، المذاع على فضائية "mesat" ، أن مصر أساس استقرارها، الشعب المصري، الذي كلما حاول أحد أن يخطفها لا يسمح له.





وأشارت إلى أنها لم تشكك لحظة، في الشعب المصري ، منذ عام 2011 ، حيث كان الشعب المصري يعاني من اضطرابات في الأمن ، وحتى عام 2014 .





ولفتت إلى أن الشعب المصري أصبح يعيش في أمان تام ، ويتمكن من السفر ، وهو مطمئن على أهله وأولاده .





وأوضحت أن هناك أختلاف كبير حدث منذ عام 2014، وشهدت مصر، إنجازات كبيرة ، في كل شبر منها .