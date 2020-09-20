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رياضة

الدوري الإسباني.. موعد مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد والقنوات الناقلة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 12:23 م
فريق ريال مدريد
فريق ريال مدريد
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محمد السعيد
يحل فريق ريال مدريد ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية، من مسابقة الدوري الإسباني.

موعد ريال مدريد ضد ريال سوسيداد والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إ ن سبورتس 1 و 3، بتعليق حفيظ دراجي.

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد

كانت رابطة الدوري الإسباني قررت تأجيل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، في الجولة الأولى، الأسبوع الماضي، بسبب مشاركة الميرنجي مؤخرا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لافتتاح مشواره في مسابقة الدوري الإسباني بتحقيق الفوز في لقاء اليوم، للدخول في المنافسة مبكرا على اللقب.

في المقابل يتسلح فريق ريال سوسيداد بعامل الأرض لانتزاع لخطف نقطة على الأقل من كتيبة زيدان، في مواجهة الليلة.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي، بعدما أنهى المسابقة في الصدارة برصيد 87 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تواجد ريال سوسيدادا في المركز السادس بـ 56 نقطة.

مباريات آخرى في الدوري الإسباني:

ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني، هويسكا مع قادش، غرناطة مع ألافيس، ريال بيتيس مع بلد الوليد.
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