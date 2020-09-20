برلماني: قانون مخالفات البناء يحتاج لمدة أطول والقرار بيد رئيس الوزراء

قال النائب محمود سامي عضو مجلس الشيوخ إن سيفتح ملف قانون التصالح في مخالفات البناء حيث أنه يحتاج لمدة أطول وهذا من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء لتخفيف العبء على غير القادرين من المواطنين، مؤكدا ضرورة تشكيل لجنة سياسات داخل المجلس لحل المشاكل العامة.





وأكد عقب استخراجه كارنيه عضوية مجلس الشيوخ أنه سيفتح ملف التعليم والصحة مشددا على ضرورة مساندة الدولة في كافة القضايا الشائكة.





وكان في استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.





كان النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عشيري، عضو مجلس الشيوخ عن ملوي، والنائب رمضان إمام.