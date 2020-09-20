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حوادث

في 24 ساعة.. الداخلية تضبط 1557 سائق نقل جماعي لعدم التزامهم بالكمامة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:16 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1557) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
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