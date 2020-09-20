محافظة قنا تفتتح مكتب توثيق للشهر العقاري بـ دندرة

افتتحت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لـمحافظة قنا، مكتب توثيق للشهر العقاري بقرية دندرة مركز قنا، لتخفيف العبء عن أهالي القرية والحد من الازدحام والتكدس وتوفيرا للوقت والجهد.





وأكدت السكرتير العام المساعد، أن افتتاح هذا المكتب يأتي في إطار خطة وزارة العدل لرفع كفاءة مكاتب الشهر العقاري وإنشاء مقرات جديدة بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية التي تعمل بأنظمة حديثة تساهم في تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.





ووجهت السكرتير المساعد ، بتركيب مظلات أمام مركز الخدمات البريدية ومكتب الشهر العقاري بقرية دندرة لمساعدة المواطنين على الجلوس بعيدا ً عن أشعة الشمس.





كما شددت، على ضرورة الحفاظ على مسافات بينية مناسبة تراعي التباعد الاجتماعي وذلك ضمن الاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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