AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تقديم ١٠٠٠ استشارة طبية للمنتفعين عبر تطبيق البالطو خلال ٣٠ يوما

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم أكثر من ١٠٠٠ استشارة طبية عن بُعد للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد والمسجلين بالمنظومة في محافظة الأقصر، وذلك عبر تطبيق البالطو خلال ٣٠ يوم من بدء إطلاق مبادرة (اطمن).

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه منذ بداية المبادرة في ٢٠ أغسطس الماضي وحتى الآن، تم تقديم ٦٥٣ استشارة طبية للمرضى عن بُعد من خلال الاستشارات النصية لتطبيق البالطو في التخصصات الطبية المختلفة، وتشمل ١٢٦ استشارة باطنه، ١٠٧ استشارات أمراض النساء، ٩٩ استشارة أطفال، ٩٨ استشارة نفسية، ٨٦ استشارة تغذوية، ٥٩ استشارة جلدية، ٤٠ استشارة في طب الأسرة، ٣٨ استشارة أخرى في أمراض القلب.

وأضافت أنه تم تقديم ٣٦٨ استشارة طبية للمرضى عن بُعد من خلال مكالمات الفيديو لتطبيق البالطو خلال نفس الفترة، وتشمل ٧٨ استشارة باطنه، ٦٥ استشارة نفسية، ٥٣ استشارة في أمراض النساء، ٥١ استشارة تغذوية، ٤٧ استشارة جلدية، ٤٠ استشارة أطفال، ١٧ استشارة في طب الأسرة، ١٧ استشارة في أمراض الأطفال.

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت مبادرة (اطمن) في ٢٠ أغسطس الماضي، بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا وشركة البالطو الخدمات الطبية، لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد ومجانًا لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد والمسجلين بمحافظة الأقصر، عبر تطبيق البالطو/ElBalto، وبمشاركة ٩٣ طبيبا من الأخصائيين والاستشاريين العاملين بالمنشآت الصحية لهيئة الرعاية الصحية، في ٨ من التخصصات الطبية المختلفة وهم "الباطنه، طب الأسرة، الأطفال، النساء، الجلدية، النفسية، التغذية، القلب".

ويشار إلى أن تطبيق البالطو/ElBalto عبارة عن منصة رقمية تتيح تواصل المرضى المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد مع الأطباء الأخصائيين والاستشاريين في التخصصات الطبية سالفة الذكر، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك إما عن طريق المحادثات الكتابية أو عن طريق طلب المريض لمحادثة مرئية عبر الفيديو مع الطبيب المختص.

فيما يتم تسجيل المريض على تطبيق البالطو/ElBalto عن طريق رقم المحمول الخاص به، ويتم إرسال رسالة نصية SMS للتأكيد؛ لتمكين المريض أو المنتفع من الدخول للتطبيق، كإجراء احترازي ولتأمين البيانات المتعلقة به، ومن ثَّم يقوم المريض باختيار الخدمة "رسالة نصية أو الفيديو المباشر"، ثم اختيار أحد التخصصات الطبية سالفة الذكر، ثم حجز استشارة الفيديو مع الطبيب الذي يختاره حسب الميعاد المتاح والمحدد مسبقًا من الطبيب، أو إرسال الإستشارة من خلال رسالة على التطبيق يتم الرد عليها في أقل من 24ساعة.

هذا؛ وقد أتاحت الهيئة العامة للرعاية الصحية تحميل تطبيق البالطو/ElBalto، بعنوان مبادرة (اطمن)، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك على الرابط التالي https://www.facebook.com/106553301075947/posts/161611952236748/، ويمكن تحميله على الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الاندرويد من خلال الرابط http://bit.ly/elbaltoAndroidDownload
وكذلك الأيفون من خلال الرابط http://bit.ly/ElbaltoApp_IOS.
Advertisements

ترشيحاتنا

احذري.. الاستهلاك المفرط لهذه العشبة يدمر الكبد والكلي

الإمارات تسجل 674 إصابة جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يصل لـ 84 ألفا و916

وفاة إيهاب صالح المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

خطيب ابنتي لا يصلي فهل أتم زواجها منه؟.. شاهد رد الإفتاء

هل يجوز إعطاء الزكاة للأهل والأقارب؟ .. الإفتاء تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

بالأسعار.. مقارنة بين أقوى السيارات من فئة الــ SUV فى مصر