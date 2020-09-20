ضبط مكملات غذائية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا بالقاهرة

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة. الأمن









وتمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عدد 31650 أقراص وكبسولات فيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، عدد 580 كيس منشط جميعها مجهولة المصدر.





وتبين أنها مهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة) بحوزة (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال استقلاله سيارة مستأجرة.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.