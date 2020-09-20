الرقابة الصحية: معايير تحسين الخدمة الصحية الجديدة تقدم أفضل الممارسات المهنية الآمنة

قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2020، بتنفيذ فعالية بمناسبة اليوم العالمي لأمن وسلامة المرضى، بمحافظة الأقصر وهي إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وقد شارك في الفاعلية لفيف من قيادات الدولة والمجتمع المدني، وممثلين من مختلف القطاعات الصحية المتنوعة في مصر.





و صرح د. أشرف إسماعيل – رئيس الهيئة، أن المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في البلاد، موضحا أن هذه المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة كل من: المرضى، ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطي كافة جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري على أحدث المعايير الدولية.





وحرصت الهيئة على أن تقام الفعالية بمحافظة الأقصر، حيث أنه يجري إعدادها علي قدم وساق للدخول في المنظومة، حيث قام رئيس الهيئة بتكريم مستشفى (شفا الأورمان)، والتي تعد أول مستشفى حصلت على التسجيل بالهيئة داخل المحافظة.





وجدير بالذكر أنها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.





ويأتي ذلك في إطار الدعم المجتمعي وتكاتف كل الجهود على كافة المستويات لدعم المشروع القومي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



