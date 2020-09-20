تزوير وتجارة عملة.. ضبط 7 قضايا أموال عامة خلال 24 ساعة





واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (7) قضايا (تزوير أوراق - إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تسهيل إستيلاء على المال العام – إستغلال نفوذ مزعوم – إحتيال مصرفى - غسل أموال – إختلاس مال عام) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص ضبط فيها مستنديًا نحو (20 مليون جنيه).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.