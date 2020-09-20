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محافظات

حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات عن الطريق بالبحيرة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:28 م
صيانة أعمدة الإنارة
صيانة أعمدة الإنارة
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة ومراجعة أعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز رشيد وحوش عيسى، الدلنجات، المحمودية، كوم حمادة، ابوحمص، دمنهور، حملات مكثفة لإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية ورفع القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية و الفرعية.


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وأسفرت الحملة عن رفع ٥١ اعلان مخالف و إزالة ١١٦٠ طن قمامة وصيانة  ٩٢ كشاف إنارة  بواقع:- ١٥٠ طن قمامة وصيانة وتركيب ٢١ كشاف إنارة عمود، وإزالة ٥١ إعلان من الأعمدة بمركز ومدينة المحمودية.


كما تم رفع ٥٣٠ طن قمامة بمركز دمنهور، ورفع ٩٠ طن قمامة وصيانة ٤٠ كشاف بمركز الدلنجات، رفع ١٣٥ طن قمامه بمركز رشيد، رفع ١١٠طن قمامة بمركز حوش عيسي، ورفع ١٤٨ طن قمامة بمركز ومدينة أبو حمص، وصيانة ٣١ كشاف إنارة بمركز كوم حمادة.

حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات عن الطريق بالبحيرة
حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات عن الطريق بالبحيرة
حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات عن الطريق بالبحيرة
حملات مكثفة لصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات عن الطريق بالبحيرة
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