ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات بمصنع بدون ترخيص.. صورة





تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بالقاهرة.

فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (2,125 طن مثلجات "منتج نهائى" – 450 كيلو جرام دقيق – 500 كيلو جرام سكر – 125 كيلو زيت طعام - 200 كيلو جرام حليب بودرة– 300 كيلو جرام مواد خام – 240 لتر عصير – 300 كيلو جرام فواكه) ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مثلجات "غير مرخص" – كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) .





وبمواجهته المذكور اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.