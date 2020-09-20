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حوادث

ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات بمصنع بدون ترخيص.. صورة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:24 م
المضبوطات
المضبوطات
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كتب محمد صبري

تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بالقاهرة.
  
فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (2,125 طن مثلجات "منتج نهائى" – 450 كيلو جرام دقيق – 500 كيلو جرام سكر – 125 كيلو زيت طعام - 200 كيلو جرام حليب بودرة– 300 كيلو جرام مواد خام – 240 لتر عصير – 300 كيلو جرام فواكه) ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مثلجات "غير مرخص"  – كائن بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة) .

 وبمواجهته المذكور اعترف بإدارة المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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