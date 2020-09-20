محافظ الدقهلية يقرر إحالة 3 من مديرى مراكز شباب منية النصر للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد إحالة عدد 3 من مديرى مراكز الشباب بنطاق إدارة شباب منية النصر، للتحقيق، تلاحظ وجودها مغلقة فى أوقات العمل الرسمية أثناء حملة للمرور والتفتيش الميداني على مواقع العمل، فى إطار خطة المرور المفاجئ يوميا لحملات التفتيش والمتابعة، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.



جاء قرار محافظ الدقهلية بعد على التقرير الذي عرضته نجوى أحمد أمين مدير عام الادارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان المحافظة بشأن حملات المرور الميدانى خلال الفترة من 29 اغسطس الماضي وحتى أول سبتمبر الجارى بنطاق مركزى المنزلة ومنية النصر بالدقهلية.





وأوضح التقرير أن مراكز الشباب التى تم إحالة مديريها للتحقيق هى مركز شباب كفر الكردى، ومركز شباب عزبة مصطفى سليم، ومركز شباب منشية السلام، التابعين لإدارة الشباب بمنية النصر، كما تضمن التقرير بأنه تم المرور على عدد من مراكز الشباب شملت مركز شباب جديدة المنزلة بمركز المنزلة، ومركز شباب الكردى، ومركز شباب منشأة عاصم التابعين لإدارة منية النصر.





وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلافى كافة الملاحظات الواردة بتقرير التفتيش والمرور المشار إليه، ووجه بسرعة إنهاء إجراءات إحلال وتجديد ملعب مركز شباب جديدة المنزلة، كما وجه بالمتابعة الدورية بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.





كما كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة منية النصر بتشكيل لجنة مشتركة مع الشباب والرياضة لإجراء معاينة على الطبيعة لسلم مركز شباب منشأة عاصم للوقوف على مدى سلامته الإنشائية وعرض تقرير مفصل لاتخاذ مايلزم بشأنه.