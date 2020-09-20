مباحث القاهرة تكشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية وأموالاً من شقة بقصر النيل

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى من داخل أحد المنازل بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكبة الواقعة.





فقد تبلغ لقسم شرطة قصر النيل من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) بإكتشافها سرقة ( كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل مسكنها .





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( إحدى السيدات تعمل طرف المُبلغة - مقيمة بالجيزة ) .





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة " مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( مالك محل مشغولات ذهبية كائن بمحافظة الجيزة ) وإنفاقها باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية .





بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط الأخير ، وبحوزته كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها ، وأضاف بعدم علمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة .





وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



