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تعليم

لراغبي دراسة الطب في ألمانيا.. إليك تفاصيل 5 جامعات مهمة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:27 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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نهلة الشربيني
يسعى العديد من الطلاب للبحث عن دراسة الطب في ألمانيا لما لديها من قدرات وأقسام هامة داخل جامعاتها، تقدم محتوى فريدا من الدراسة والتدريب للطلاب.


ونرصد لكم خلال السطور التالية 5 جامعات هامة لدراسة الطب في ألمانيا:


1- جامعة هايدلبيرغ Heidelberg University:
تعد من أفضل الجامعات لدراسة الطب في ألمانيا لما لديها من ببيئة حيوية وتفاعلية، فلديها عدد من معاهد البحث المتعارف عليها والتي لديها القدرة على جذب الطلّاب من جميع أنحاء العالم.



2- جامعة ار دبليو تي اتش اخن RWTH Aachen University:
تتصدر الجامعات الأفضل لدراسة الطب لما تشتمل عليه من قسم الطب الاستثنائي بالإضافة إلى عدد من الكليات، وتعرف بالجامعة التقنية الراينية الفستفالية بآخن، وتشمل دراسة الطب بها عيادات متخصصة، ومعاهد طبية ونظرية، بالإضافة إلى منشآت أخرى للبحث، وقاعات للدراسة، وكليّات لدراسة الطب.


3- جامعة لوبيك Lübeck University:
هي جامعة فريدة من نوعها لما تشتهر به في مجال الأبحاث، فقد أعدت لمحاربة جميع الأمراض الخاصة بالطب في القرن العشرين، كما قد تتمكن من التركيز بقوّة على عدد من المجالات الهامة الخاصة بدراسة الطب ومنها:

1- الذكاء والسلوك والتمثيل الغذائي.

2- العدوى والالتهابات.

3- التكنولوجيا الطبية الحيوية.

4- علم الوراثة الطبي.


4- جامعة ماغديبورغ Magdeburg University:
تمكنك الجامعة من دراسة الطب في ألمانيا وسط مجموعة فريدة من الخبراء، فهي تستطيع تقديم حوالي 1300 خبير مدرّب للتعامل مع مدى واسع من الأمراض الخطيرة، وتقدم تعليما طبيا متميزا قائما على التدريب للطلاب، حيث تستضيف أكثر من 45 ألف مريض.



5- جامعة مونستر Mϋnster University:
تعد من بين الجامعات الأفضل لدراسة الطب في ألمانيا فتمتلك هيئة تدريس متميزة تضم 5000 خبير مؤهّل، بالإضافة إلى ما يقرب من 400 اتفاقية شراكة مع العديد من المنشآت الأكاديمية حول العالم، وتقدّم الجامعة 250 مقررًا دراسيًا مختلفًا.
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