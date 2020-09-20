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منوعات

مواطنون عن مساعدة الزوجة في مصاريف المنزل: اللي مش قد الجواز ميتجوزش.. فيديو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:28 م
صدى البلد
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محمد هانى - عمر خالد
انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الآراء المؤيدة والمعارضة لمساعدة الزوجة لزوجها في مصاريف المنزل من راتبها الخاص.. عدسة صدى البلد استطلعت آراء المواطنين حول الامر، وطرحت سؤال "هل توافق على مساعدة الزوجة للزوج في مصاريف المنزل"؟ 

قال حسين عبدالله ان الزواج في الأساس مشاركة بين الزوج والزوجة فما المانع من مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل فجميع دول العالم يحدث فيها ذلك ما المشكلة ان يحدث ذلك عندنا، خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة. 

وقالت سلوى أحمد ان المرأة التي لا تساعد زوجها في مصاريف المنزل " أنانية" ولا تستحق ان تعيش معه، حيث ان الزواج مشاركة بين الزوجين فأين المشكلة؟. 

بينما قال فتحي محمد انه ضد مساعدة الزوجة للزوج في مصاريف المنزل، مضيفا: انا لو مش قد الجواز متجوزش انما مراتي لا تدفع جنيه في مصاريف المنزل". 

واتفق هيثم عادل مع رأي فتحي قائلا: الست اصلا ليس لها ان تعمل لتجني المال ولكن لكي تسد احتياجتها الشخصية وليس لمساعدة الزوج.
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