AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعليم الفيوم: اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:37 م
اختبارات مدارس المتفوقين
اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قام  اليوم  الدكتور  محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بمتابعة اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم، تم أداء الاختبارات الإلكترونية الخاصة بالطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2020 م والمتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا - مدرسة عين شمس للمتفوقين.

وتتم الاختبارات إلكترونيا بمركز التطوير التكنولوجي بدمو وذلك بمواد العلوم - الرياضيات - استعداد عقلي - لغة إنجليزية.


وأوصى وكيل الوزارة بضرورة توفير الهدوء والمناخ المناسب للطلاب، متمنًا لهم النجاح والتوفيق.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على توقيع الطالب بالحضور في كشوف المناداة ولا يسمح بدخول الطالب إلا بعد التأكد من بياناته على نظام الإختبارات ولا يسمح بدخول أجهزة المحمول ، هذا بالإضافة إلى التأكد من تسجيل إجابات الطالب عقب كل مكون من مكونات الاختبار.

وأشار عبدالله أنه حال مواجهة الطالب لأي مشكلات تقنية تحول دون استكمال الاختبار يتم تحرير إثبات حالة، من خلال المختصين بمراكز التطوير، والذي من شأنه ضمان حق الطالب في إعادة الاختبار.

وأضاف وكيل الوزارة، أن الاختبارات تتم مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلاب ، ويتم تعقيم القاعات قبل وبعد انعقاد الاختبارات يوميا خلال فترة الاختبارات. 

كما تقدم وكيل الوزارة برسالة شكر لفريق العمل بمركز التطوير التكنولوجي بالفيوم ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.
تعليم الفيوم: اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم: اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
تعليم الفيوم: اختبارات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بدمو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد لجان امتحان الدبلومات الفنية

فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا .. اعرف التفاصيل الآن

تعليم الشرقية: فتح باب القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. غدا

كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

انطلاق اختبارات القبول بمدارس المتفوقين إلكترونيًا اليوم.. الرسوم 150 جنيها.. وإعلان النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم.. المتخلفون مرفوضون.. و«صدى البلد» ينشر الفئات المسموح لها بالامتحان

ترشيحاتنا

أبرزها الأوزان الثقيلة وفترة التسخين.. 10 نصائح لتوفير وقود سيارتك

خير بلادنا.. مصر تنتج 7.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا واتفاقيات بـ 1.6 مليار دولار

شاهد.. رقص أمير كرارة على أغنية "لاقيت الطبطبة" بفرح شقيقته

أزمة جديدة.. محامى بهاء سلطان يرد على نصر محروس

افضل شهادات استثمار في مصر 2020 .. البنك الأهلي والبريمو ستار وأميرالد

بجمبسوت أنيق .. رضوى الشربيني تستعرض رشاقتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة .. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مين أحلى؟ أروى جودة ونيللي كريم بنفس الإطلالة.. صور

بكاش مايوه.. منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة