نواب الشيوخ يطالبون الحكومة بتسهيلات جديدة للمواطنين في مخالفات البناء والاهتمام بالصناعة

قال النائب علاء طاحون عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن إن أهم ما يشغله خلال الفترة القادمة هو قضية التصالح في مخالفات البناء التى تهم الشارع المصري، مطالبا بتسهيلات جديدة بالقانون.





وأضاف أن أهم شيء الصالح العام مواقفنا تدور حول الدفاع حول مصلحة الشعب ، مؤكدا أنه سينضم للجنة الإدارة المحلية.





من جانبها أكدت الناىب ريهام مجدي عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري أن مجلس الشيوخ إضافة جديدة الحياة النيابية من أجل الإسراع في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، مطالبة بضرورة تدعيم الصناعات كثيفة العمالة من أجل توفير فرص عمل للشباب.





ومن جانبه أكد النائب اكمل فاروق أنه سينرشح على رىاسة لجنة الإسكان ، مشيرا إلى أنه سيطرح جميع المشكلات التى تواجه المحامين في تطبيق قانون القيمة المضافة وتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة المالية بجانب جرح مشكلات المستثمرين وتقريب وجهات النظر في قانون مخالفا البناء.