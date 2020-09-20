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محافظات

تستهدف 1.6 مليون مواطن في الجيزة.. انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:37 م
الكشف الطبي في حملة
الكشف الطبي في حملة 100 مليون صحة
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محمد الصاحى

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وذلك خلال الفترة من 18/9/2020 وحتى 31/12/2020 بمختلف مراكز وقري المحافظة وعلى مستوى 22 إدارة صحية .

وأشار المحافظ أن المبادرة تشمل التوعية الصحية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوي زيادة الوزن والسمنة وإجراء الفحوصات الطبية وصرف العلاج بشكل دورى، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين فوق الـ40 عاما والبالغ عددهم مليون و670 ألف مواطن بمحافظة الجيزة وذلك طبقا لما هو مسجل لدى قاعدة بيانات مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضح أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية وأن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وضعت خطة لتوعية المواطنين وتوجيهم للمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة التي تهدف إلى فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى للوصول إلى مجتمع صحي وسليم وخالٍ من الأمراض.

من جانبه أكد الدكتور محمد منصور، مدير مديرية الصحة بالجيزة، أنه سيتم الكشف وإجراء الفحوصات للمواطنين من خلال 375 فرقة مدربة من القطاع الطبي داخل 188 وحدة صحية، بالإضافة إلى 111 فرقة متحركة في اماكن خارجية مثل مراكز الشباب وبعض الأماكن العامة بمختلف المراكز والأحياء والقرى، لافتًا إلى أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.

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