لجنة شئون القرى ببني سويف تتابع تنفيذ مشروع تبطين وتأهيل الترع

واصلت لجنة متابعة مستوى الخدمات والمرافق بقرى محافظة بني سويف جهودها الميدانية،وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتكثيف الجولات الميدانية بالقرى من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض،للوقوف على مستوى الخدمات الحيوية،ومواجهة التعديات على أراضي الدولة والزراعية،والإشغالات المخالفة،ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار بأسواق القرى،وإجراءات مجابهة فيروس كورونا طبقا لخطة الدولة في هذا الشأن،والسماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية والمشروعات الجارية تنفيذها وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيالها .

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وفي هذا السياق قامت اللجنة"برئاسة محمد جبر معاون السيدالمحافظ لشؤون القرى"بزيارة ميدانية لتفقد الأعمال الجارية بمشروع تبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر،والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه،ويشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل، ويهدف إلى توفير كميات مياه كبيرة من الفاقد، والمساعدة على مواجهة الزيادة السكانية،بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف الصيانة والتطهير للترع والمصارف .





وتابع أعضاء اللجنة أعمال التبطين الجارية تنفيذها،واستمعوا لعرض موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يشمل تنفيذ خمس مشروعات لتأهيل وتبطين الترع ، والذي تقوم به وزارة الري باعتمادات تزيد عن 368 مليون جنيه، وتشمل :ترعة عمار القبلية وفروعها ،وترعة الشراهنة البحرية وفروعها ،ترعة أحمد باشا البحرية وفروعها، ترعة فرع البرقي القبلي وفرع المهندس الشرقي والغربي،وترع وفروع باقي هندسة ري ببا، حيث بلغ اجمالى ما تم تبطينه 69،2كم من إجمالي 191 كم مستهدف بنسبة تنفيذ إجمالية تقارب الـ 40% لاتقريبا،حيث تتواصل أعمال التكاسي والتدبيش والتبطين الخراساني ، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية و ترشيد الاستخدامات المائية والحد من هدر النقل والتسرب والبخر بالترع الرئيسية وفروعها.





من جهته أشار"جبر"إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بإعداد تقاريربصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي للمشروع من نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والمعوقات"إن وُجدت"للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، والتأكيد على ضرورة تكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور مشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف بالمراكز والمدن لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواجهة التعديات في مهدها،تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومي لتأهيل البنية المائية التحتية.



