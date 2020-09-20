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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة لمناقشة موقف المشروعات

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:39 م
محافظ المنوفية يستقبل
محافظ المنوفية يستقبل رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان
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مروة فاضل
إستقبل  اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام اللواء المهندس مجاهد عبد العزيز الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع واللواء مجدي السيد أحمد رئيس قطاع المشروعات. 

حيث تم مناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض المنوفية وفقًا للبروتوكول المبرم بين محافظة المنوفية ومصنع حلوان للصناعات المتطورة ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية .

حيث إستعرض المهندس مجاهد الفرماوي موقف المشروعات التي تم الإنتهاء منها ، والمعوقات التي تواجه المشاريع الجاري تنفيذها بالاضافة الي المشروعات التي سيتم تنفيذها علي أرض المحافظة ، مشيرًا إلي أن المصنع لديه حجم إستثمارات في مشروعات محطات معالجة وشبكات صرف صحي بمحافظة المنوفية بإجمالي 23 مشروع وبتكلفة تقديرية بلغت 880 مليون جنيه وذلك وفقًا للبروتوكول المبرم مصنع حلوان للصناعات المتطورة ومحافظة المنوفية .

كما أكد رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة علي أنه جاري حاليًا الإنتهاء من 10 مشاريع بنسبة تنفيذ تتراوح بين 50 : 70 %  وسيتم نهوها في شهر يونيو 2021 وهي محطة صرف صحي المقاطع بالباجور ، محطة صرف صحي زاوية الناعورة بالشهداء بالإضافة الي محطات صرف صحي الخور ، منشأة جريس ، شوشاي ، كفر السيد ، لبيشة ، كفر منصور ، منيل دويب ، كفر غريب بأشمون ، مؤكدًا إلي أن العمل جاري علي قدم وساق للإنتهاء من باقي المشروعات والتي سيتم نهوها في شهر ديسمبر 2021  بنسبة تنفيذ 10 : 50 %  وهي محطات صرف صحي كفر الحما ، صراوة ، سملاي ، كفر صراوة ، دروة بأشمون ومحطات صرف صحي كفر الغنامية ، بي العرب ، كفر سنجلف الجديد ، كفر سنجلف القديم ، مشيرف ،  بالباجور ،وكذا محطة صرف صحي زاوية الناعورة بالشهداء ، بالاضافة الي محطة صرف صحي كفر عسكر و محطة معالجة صرف صحي كفر ربيع بتلا .

أشاد محافظ المنوفية بالجهود المبذولة من قبل إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة و الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية  للوقوف على نسب التنفيذ لضمان الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء،مؤكدًا على تقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.


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