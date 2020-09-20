أحمد عسله يكتب: لله وللأجيال.. لا لثورة الخونة والأنذال

ليت من يدعون للثورة عندهم دين أو أخلاق أو يقدسون الوطن وترابه ليتها ثورة لوجه الله أو لأسباب حقيقية لكنها للأسف، ثورة لحرق البلد ثورة لتضييع الوطن ثورة لخلق همجية ثورة لخلق روح انهزامية ثورة تحالف مع الشيطان، ثورة تحالف مع أعداء الوطن من استعماريين أو من على شاكلتهم، ثورة طالبى سلطة وحكم ثورة عديمى الإحساس والوطنية قلالات الدين بجدارة، ثورة حرق البلد والمجمع العلمى وفتح السجون لأعضاء حماس للهروب من جديد، ثورة إراقة دماء وتضييع وطن ثورة حرق الأخضر واليابس، ثورة تهديد الجيش والشرطة والشعب المسالم بالويل والثبور.





ثورة السكة اللى تودى فى داهية، ثورة المبتزين الباحثين عن مغانم جديدة، ثورة تغييب الضمير والقانون والحقائق وتشويش العقول وإهدار الوقت والحقوق، ثورة استعراض العضلات والضحك علينا وتغييب عقولنا وضمائرنا، ثورة إغراق الوطن فى مشاكل وديون، ثورة التعدى على سيارات الإسعاف واقتحام المستشفيات والاعتداء على الأطباء والممرضين، ثورة المتطرفين الناقمين على الشعب الساعين لإركاعه وإعادته للنقطة صفر، ثورة قتل الطموح والعطاء لدى الشباب ثورة مدعى الإعلام من قبيضة الفضائيات ثورة المفرج عنهم صحيا والمعفو عنهم عسكريا والمجنسين أ مريكيا والمانيا وصهيونيا، ثورة دفع الشعب المسالم ثمن الخيانة المتواصلة، ثورة رفع الشعارات الجوفاء.





ثورة اللصوص والمتآمرين ثورة ضياع التعليم وافتقاد الأمن والأمان من جديد، ثورة سرقة السيارات والأطفال والفتيات، ثورة زرع الكراهية فى نفوس الشباب والأطفال ضد الجيش والشرطة، ثورة إغلاق الشوارع أمام السيارات والمارة ووقف الحال، ثورة تكريس الفوضى، ثورة مرتزقة الشوارع، ثورة المدفوع لهم لخراب وتخريب الوطن، ثورة إهانة المؤسسات، ثورة إسقاط الجيش عامود الخيمة، ثورة إعادة إنتاج اسوأ ماكان يفعله النظام السابق الذى كان يسعى ويعمل له ولجماعته فقط، ثورة العبث السياسى وغياب الرؤى والفوضى الخلاقة، ثورة أصحاب الضمائر الخربة الباحثين عن فضائح، ثورة الباحثين عن الكراسى والأدوار .





لا يا سادة شعبنا ليس مغفلا أو مغيبا أو جاهلا بل هو شعب ذكى فطن عرف الفولة وتحسب لها قبل أن يأتى الطوفان أدرك أنها ثورة شريعة الغاب ثورة الباطل الذى يراد به حقا ثورة حماية حفنة من المارقين فى الداخل ثورة تسليم مصر لأعدائها ثورة إرخاء القضاء وإرخاء الرجال ثورة اللا ثورة ولتحيى يا مصرنا الحبيبة.