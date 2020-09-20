أمل نصر: مهرجان "ضي" يوثق المسيرة الفنية لشباب التشكيليين العرب

قالت الفنانة والناقدة التشكيلية الدكتورة أمل نصر، إن مهرجان الشباب العربى للفن التشكيلى "ضي" أصبح حدثا هاما حقيقيا لفناني مصر والعرب كافة، وبات الأقوى لدعم ورعاية مسيرة شباب التشكيليين.





وأضافت عضو لجنة تحكيم مهرجان ضي، فى تصريحات صحفية، الأحد، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمهرجان ضي الثالث التشكيلي للشباب العربي بالقاهرة، أن طريق الفن يلزمه إمكانيات وتقدير لتجارب أبناء هذه المرحلة العمرية، وسياسة المهرجان تمتاز بقبول التنوع والاتجاهات الفنية المختلفة وأنواع الفنون المتعددة، مشيرة إلى أن الدورة الثالثة تحمل تجارب فنية جادة ومستوى فني راق ووفرة في الأعمال عالية المستوى التي تستحق المزيد من الجوائز.





وتابعت نصر: "الجوائز الإضافية التى رصدها "ضي" في هذه الدورة مهمة، فتقدير الشباب والاحتفاء بهم يسهم في إعداد جيل جديد من الشباب يستشعر جدوى الفن وأهميته ويفتح آفاقا جديدة لمسيرتهم الفنية، حيث يقدم المهرجان عرضا كبيرا موثقا نستطيع الاعتماد عليه في رصد وتوثيق الحركة التشكيلية الشابة".





وأردفت نصر: "نحن في احتياج للعشرات من هذه العروض، سواء على مستوى المؤسسات الرسمية أو الخاصة، لاستيعاب العدد الوافر من شباب الفنانين لتقديم حركة فنية تشكيلية تستشرف المستقبل وتعطي الثقة في استمرارية الإبداع وأهميته".





يشار إلى أن مهرجان الشباب العربى الثالث للفن التشكيلى "ضي"، افتتح أعماله بأتيليه العرب للثقافة والفنون بالقاهرة أمس ويستمر لمدة شهر، وضاعف جوائزه الممنوحة للمتسابقين إلى 18 جائزة، بخلاف تكريم عدد كبير من الأعمال المتميزة التى حارت أمامها لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الدكتور مصطفى الفقى.