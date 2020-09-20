محافظة البحيرة: 9 أمتار الحد الأقصى للارتفاع في القرى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، علي تكثيف جهودهم للقضاء على العشوائيات واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافه مدن ومراكز المحافظة.





وأوضح محافظ البحيرة، أن تم تنفيذ أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۹ ۱ لسنة 2008 م ولائحته التنفيذية من إعداد المخططات الاستراتيجية العامه للقرى وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة الدفاع.













وأشار "آمنه"، إلى أنه تمت الموافقة على الحد الأقصى لقيد الارتفاع 9 أمتار لثلاث قرى بنطاق المحافظة وهى قرى محمد فرج رزق درويش، الشهيد محمد عبد المولى، التابعين للوحدة المحلية لقرية الشيخ متولى الشعراوى مركز أبو المطامير، مؤكدا أنه جار استكمال إجراءات إعتماد المخطط الإستراتيجي العام للقرى المذكورة.







