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تعليم

درويش قائما بأعمال عميد المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنى سويف

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:54 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارا بتجديد قيام الدكتور عبد الناصر محمد سيد درويش بأعمال عميد المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام.


جدير بالذكر أن الدكتور عبد الناصر حصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من كلية التجارة جامعة بني سويف مايو ١٩٨٦ بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وعين معيدًا لقسم المحاسبة بالكلية في ١٠/١ / ١٩٨٦ وتدرج في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذ بالقسم في١٢/٣٠ /٢٠١٤ وتولى منصب المنسق الأكاديمي لبرنامج التعليم المفتوح والمدمج بكلية التجارة في ٢/١ /٢٠١٩ وعين رئيسًا لقسم المحاسبة بالكلية اعتبارًا من ٦/١٦ /٢٠١٩ وله العديد من البحوث والدراسات المنشورة في مجال المحاسبة والمراجعة.


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من جانب آخر، وقع الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره البروفسير سيلفي ريتايو، رئيس جامعة باريس ساكلاي بفرنسا، بحضور الدكتور أحمد فرغلي، عميد كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة، والدكتور وليد الروبي، المنسق العام للبروتوكول.


وصرح "حسن" بأن الاتفاقية تهدف إلى تمويل منح دراسية للطلاب والباحثين من الجانبين، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع "ايراسموس بلاس" لتبادل الزيارات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز الشراكات الدولية مع عدد من الجامعات العالمية المرموقة، إضافة إلى توفير فرص لطلاب الجامعة لاكتساب الخبرات وتبادل الثقافات، وتعزيز اإجراء البحوث العلمية المشتركة، الأمر الذى بدوره ينعكس إيجابيا بالارتقاء بالمستوى البحثي للطلاب والباحثين داخل الجامعة.



وقال الدكتور احمد فرغلي إن كلية الدراسات العليا تسعى دائما لعمل شراكات دولية وتوفير فرص لطلاب الدراسات العليا لقضاء عدة أشهر فى إحدى الجامعات العالمية، وإيجاد فرص تمويل لخدمة طلاب الكلية والجامعة، لافتا إلى أن المشروع يعد امتدادًا للتعاون المثمر مع جامعة باريس ساكلاي منذ عام 2017.


وأوضح الدكتور وليد الروبي أنه سيتم توفير 38 فرصة لتبادل الطلاب والأساتذة بين الجامعتين خلال ثلاث سنوات، حيث تستقبل جامعة باريس ساكلاي 20 طالبا وأستاذا مصريا، بينما تستقبل جامعة بني سويف 18 طالبا وأستاذا من دولة فرنسا.
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