السلام يبدأ بابتسامة.. تعرف على كيفية زيادة هرمون السعادة فى الجسم

قال دكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشارى التنمية البشرية، إن السلام يبدأ بابتسامة، لافتًا إلى أن الإنسان لا بد وأن يمتلك ما يسمى بالسلام الداخلى أو السلام النفسى وهو الإحساس بالرضا والاطمئنان.





وأضاف رأفت يوسف، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصرى، المذاع على فضائية، أم ى سى مصر 2، أن كنت تتعرض لخطر فلا بد من أن يخرج الأدرينالين ليزيد من سرعة ضربات القلب، وبالتالى يصل الدم للأطراف لتصبح شخصا جاهزا للحرب.





وأشار إلى أن الشخص الفاقد للسلام يزيد لدية الادرينالين بشكل مبالغ فيه فى موقف طبيعى لا يستدعى لزيادتى وبالتالى يتعرض لأمراض نفس جسدية وتوتر طوال الوقت، إلى جانب السكر والضغط وقرحة فى المعدة والعديد من الأمراض الأخرى.



