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توك شو

السلام يبدأ بابتسامة.. تعرف على كيفية زيادة هرمون السعادة فى الجسم

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 01:49 م
هرمون السعادة
هرمون السعادة
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ريهام فيكتور
قال دكتور رأفت يوسف، أستاذ علم الإدارة واستشارى التنمية البشرية، إن السلام يبدأ بابتسامة، لافتًا إلى أن الإنسان لا بد وأن يمتلك ما يسمى بالسلام الداخلى أو السلام النفسى وهو الإحساس بالرضا والاطمئنان.

وأضاف رأفت يوسف، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصرى، المذاع على فضائية، أم ى سى مصر 2، أن كنت تتعرض لخطر فلا بد من أن يخرج الأدرينالين ليزيد من سرعة ضربات القلب، وبالتالى يصل الدم للأطراف لتصبح شخصا جاهزا للحرب.

وأشار إلى أن الشخص الفاقد للسلام يزيد لدية الادرينالين بشكل مبالغ فيه فى موقف طبيعى لا يستدعى لزيادتى وبالتالى  يتعرض لأمراض نفس جسدية وتوتر طوال الوقت، إلى جانب السكر والضغط وقرحة فى المعدة والعديد من الأمراض الأخرى.

وتابع أن الإنسان لا بد وأن يسعى لزيادة هرمونات السعادة داخل جسمه عن طريق تقليل فكرة  الشر والانتقام وزيادة فكرة السلام، مؤكدًا أن الكمياء الخاصة بالمخ تقل عندما يستنزفها الإنسان فى أفكار الانتقام طوال الوقت، فأفكار السلام تفيد الإنسان نفسه قبل أن تفيد الآخرين.
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