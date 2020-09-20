تعرف على برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية بكلية الهندسة بحلوان

برنامج ماجستير العلوم فى هندسة الشبكات الكهربية الذكية والذي يهدف إلى تأهيل خريج هندسة القوى الكهربية أو هندسة الالكترونيات والاتصالات والحاسبات للحصول على درجة ماجستير العلوم في هندسة الشبكات الكهربية الذكية وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان.





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ويقوم البرنامج بتأهيل الخريج بحيث يكون قادرا على أن يعمل في مجال تكنولوجيا الشبكات الكهربية المتقدمة في جميع أنحاء العالم ويشارك ضمن فريق يضم تخصصات متعددة لتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الشبكات الكهربية الذكية باستخدام أحدث التقنيات والمعايير، كما يسهم في حل مشاكل المجتمع الخاصة بالطاقة باستخدام تقنيات الشبكات الكهربية الذكية.





وأوضح الدكتور محمود المسلاوى منسق البرنامج إنه يعد أول برنامج متكامل بالجامعات الحكومية المصرية يمنح درجة الماجستير في هندسة الشبكات الكهربية الذكية ويربط بين مجموعة من التخصصات العلمية المختلفة، هذا ويكون إجمالي الدراسة بالبرنامج ٤٨ ساعة معتمدة والتدريس بنظام التعليم عن بعد بالمرحلة التمهيدية والمقررات النظرية والتعليم الهجين بالمقررات العملية، وتم إعداد اللائحة والمحتوى العلمي والعملي من خلال التعاون بين ٤ جامعات أوروبية و ٤ جامعات مصرية في إطار مشروع دولي ممول من الاتحاد الأوروبي.





وعلى الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن البرنامج والمنح المتاحة وكيفية التقدم، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج

https://wrl.helwan.edu.eg/sgmp