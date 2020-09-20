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رياضة

أحمد حسن يكشف العائدين للأهلى نهاية الموسم .. ويرشح نجم إنبي

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:41 م
الأهلى
الأهلى
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عبدالله هشام
أشاد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، بقدرات وإمكانيات محمد شريف لاعب الأهلي المعار لنادي إنبي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "محمد شريف لاعب جيد ومميز، ومفيد للنادي الأهلي مع أكرم توفيق في حالة عودة اللاعبان لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل".

وأضاف:" شريف قادر على اللعب في أكثر من مركز، وأيضا وليد آزارو يقترب من العودة للأهلي، وسيتم حسم ملف اللاعبين المعارين في الفترة القادمة".

وأردف:" هناك مشكلة بالنسبة للثنائي جيرالدو دا كوستا، وجونيور أجايي، واللاعبان يرفضان الدخول ضمن صفقات تبادلية".

وتابع:" وكيل أجايي أبلغ مسئولي الأهلي بعدم رغبته في الدخول ضمن صفقات تبادلية، وفي حالة رحيله يحصل على عقده، مع ترك حرية الانتقال لأي نادٍ".
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