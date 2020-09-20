جامعة الفيوم: اجتماع لمتابعة خطة الاعتماد والجودة بكلية الطب

عقدت كلية الطب اجتماعًا لمتابعة تنفيذ خطة الكلية للحصول على شهادة الاعتماد والجودة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ورئاسة الدكتور ياسر حتاته عميد الكلية .





جاء ذلك بحضور الدكتور محمود هويدى مستشار رئيس الجامعة لشئون ضمان جودة التعليم والاعتماد، وعميد كلية السياحة والفنادق الأسبق والدكتور عاصم العيسوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور جمال فرج مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجى بالجامعة و الدكتور حنان عبد المنعم مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





صرح أ.د ياسر حتاتة أن أدارة الجامعة تقدم كل الدعم الممكن لكلية الطب في سبيل الحصول على شهادة الاعتماد والجودة بوصفها من الكليات التي تمثل ركيزة رئيسية في أي جامعة.





وأضاف أن الحصول على الاعتماد من أهم أولويات الكلية في الوقت الحالى والذي تسخر له الكلية جميع إمكاناتها عن طريق التعاون المثمر بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لإنجازه في أسرع وقت ممكن.





فيما ناقش الدكتور محمود هويدي المعايير اللازم اجتيازها للحصول على الاعتماد ونسبة الإنجاز في كل معيار على حده والمعوقات التي تقف في سبيل ذلك انتهاءً بوضع الخطة وتشكيل فريق العمل وتوزيع المهام واستكمال البيانات، مؤكدًا على أهمية التعاون والتكامل بين جميع العاملين بالكلية لاستكمال أركان ملف الاعتماد.