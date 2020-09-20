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فن

ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل جميل راتب: شغفك وحبك لشغلك متغيرش بمرور الزمن

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ليلى علوى عدة صور لها مع الفنان الراحل جميل راتب وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

وعلقت ليلى علوي على الصور،قائلة:"كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا ياجميل ".


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يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 202‪0

وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.


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