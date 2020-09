ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل جميل راتب: شغفك وحبك لشغلك متغيرش بمرور الزمن

View this post on Instagram

كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا ياجميل♥️ #جميل_راتب #ليلى_علوي #شمس #ليلة_البيبي_دول