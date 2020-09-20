ليلى علوي تحيي ذكرى رحيل جميل راتب: شغفك وحبك لشغلك متغيرش بمرور الزمن

نشرت الفنانة ليلى علوى عدة صور لها مع الفنان الراحل جميل راتب وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وعلقت ليلى علوي على الصور،قائلة:"كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا ياجميل ".
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يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 2020
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.
وعلقت ليلى علوي على الصور،قائلة:"كنت الأب ليا في عملين قريبين لقلبي زى ما كنت الأب دايما ورا الكاميرا.. شغفك وحبك لشغلك وفنك متغيرش بمرور الزمن.. وحشتنا ياجميل ".
اقرا ايضا :
ليلي علوي تحيى ذكرى ميلاد الراحلة رجاء الجداوي
يذكر أن ليلى علوي غابت عن دراما رمضان العام الحالي 2020
وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل "هي ودافنشي" الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.