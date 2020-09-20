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برلمان

الهضيبي عن استقبال مجلس الشيوخ للأعضاء الجدد: خطوة مهمة على طريق الديمقراطية

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:14 م
الدكتور ياسر الهضيبي،
الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصى
هنأ الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الوفد، أعضاء المجلس الجدد بمناسبة بدء استقبالهم اليوم الأحد من أجل استلام كارنيهات العضوية.

وقال الهضيبي، في بيان، اليوم، إن استقبال مجلس الشيوخ لأعضائه الجدد بعد غياب سنوات طويلة لم يكن المجلس فيها موجودا، يعتبر يوما تاريخيا في مسار الحياة النيابية والمنظومة التشريعية في مصر، لما لهذا المجلس من دور كبير خلال المرحلة المقبلة في دعم ومساندة عملية التشريع داخل الدولة جنبا إلى جنب مع مجلس النواب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المجلس له دور كبير وتقع على عاتقه مسئولية ليست بالهينة حيث يختص بمناقشة اقتراحات تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشة معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وغيرها من الاختصاصات المهمة الأخرى.

وأضاف الدكتور ياسر الهضيبي، أن عودة مجلس الشيوخ من جديد وبدء ممارسة مهامه انتصار كبير للديمقراطية التي تنميها الدولة في السنوات الأخيرة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنعكس إيجابا على المواطنين في ربوع مصر من خلال تشريعات تغير واقعهم للأفضل وترفع الأعباء عن كاهلهم.

والتقى الدكتور ياسر الهضيبي، بالأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، مؤكدا أنه يعد إضافة كبيرة للمجلس لما له من خبرات طويلة ومتراكمة في العمل القانوني والإداري، بما يعزز من الأداء ويساعده على تحقيق رسالته على أكمل وجه.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على بذل كل الجهد بالتعاون مع نواب المجلس من أجل خدمة مصالح المواطنين في مختلف المحافظات والعمل على معالجة أي مشكلات تواجه المجتمع من خلال منظومة تشريعية سليمة.
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