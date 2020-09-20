الشيوخ يفتح أبوابه للنواب الجدد.. استخراج كارنيهات العضوية.. الأمين العام: اجتماع المجلس في الأول من أكتوبر.. والجلسات بالتناوب مع النواب

خلال استقبال مجلس الشيوخ لنوابه الجدد

القائم بأعمال الأمين العام للشيوخ: دعوة المجلس للانعقاد تتم بقرار رئاسي

استخراج الكارنيهات قبل وصول النواب لتسهيل الإجراءات

محمود فوزي: تعاون وتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والنواب أثناء استقبال النواب

نواب: الشيوخ سيكون له دور هام في الحياة النيابية في مصر

مطالبات للحكومة بتسهيلات جديدة للمواطنين في مخالفات البناء والاهتمام بالصناعة















استقبل مجلس الشيوخ اليوم، الأحد، الأعضاء الجدد، لاستخراج كارنيهات العضوية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات بعد جولة الإعادة الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يبدأ المجلس دورة انعقاده خلال الأسبوع الأول من أكتوبر بعد دعوة رئيس الجمهورية له.





وأكد المستشار محمود إسماعيل عثمان، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، اتخاذ إجراءات من شأنها تسهيل استخراج كارنيهات النواب بشكل أسرع.





وقال "تم استخراج الكارنيهات الخاصة بالنواب تم قبل حضورهم اليوم للمجلس بما يسهل الإجراءات ويجعلها أسرع".





وأضاف "ما حدث اليوم عكس ما كان يحدث في وقت سابق من استغراق وقت أكبر في استخراجها".





وحول موعد دعوة المجلس الجديد للانعقاد، أكد أن هذا قرار رئيس الجمهورية وبمجرد انعقاد المجلس سيتم تشكيل هيئة المكتب أولا.





وفيما يتعلق بتشكيل اللجان النوعية لمجلس الشيوخ قال: "يجب صياغة اللائحة أولا للتعرف على عدد اللجان النوعية وتشكيلها واختصاصاتها".





وحرص الأمين العام لمجلس الشيوخ على استقبال النواب الجدد والتعرف عليهم والتقاط الصور التذكارية معهم.





فيما أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أن المرحلة القادمة ستشهد تعاونا وتنسيقا على أعلى مستوى بين الأمانة العامة لمجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الشيوخ.





وقال إن نظام العمل سيكون بالتناوب بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحيث يكون الأسبوع الذي تعقد فيه جلسات للشيوخ لا تنعقد جلسات للنواب وسيكون نظام العمل أسبوعا للنواب والتالي للشيوخ.







ووصف الأمين العام هذا اليوم باليوم التاريخي، مشيرا إلى أن الامانة العامة للنواب لمجلس النواب تعاونت تعاونا كاملا مع نظيرتها في الشيوخ من أجل استخراج كارنيهات الأعضاء بسهولة ويسر.





ولفت فوزي إلى استخراج شهادات العضوية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القوانين، لافتا إلى أن الإجراءات تتم بانتظام ويسر.





وحرص الأمين العام لمجلس النواب على التواجد منذ الصباح الباكر لاستقبال النواب الجدد ومتابعة سير الإجراءات والتنسيق مع الأمانة العامة للشيوخ.

فيما أشاد أعضاء مجلس الشيوخ خلال حفل استقبال الأعضاء الجدد لمجلس الشيوخ، بحسن وتنظيم استقبال النواب الجدد، حيث كان في استقبال أعضاء الشيوخ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عثمان، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، وعدد من موظفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ.





كان النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، أول الحضور، كما حضر النائب محمود بكرى أيضا عن القائمة الوطنية، وكان فى استقباله شقيقه النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، والنائب أشرف عشيري، عضو مجلس الشيوخ عن ملوي، والنائب رمضان إمام.



وأكد النائب طارق التهامي بعد الانتهاء من الإجراءات، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور هندم في الحياة النيابية في مصر بغرفتين النواب والشيوخ، وقال: "إننا نرتقب دور فعال لمجلس الشيوخ ودور متوازن".



من جانبه، وجه النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والنواب لحسن استقبال النواب، مشيرًا إلى أن "ثقة المواطنين تعد مسئولية عظيمة وتاجا فوق رؤوسنا لاستكمال المسار الديمقراطى والمشروع الوطنى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأكد خالد مصطفى عبد الوهاب، في تصريحات له عقب استخراج كارنيه العضوية، أنه سيبذل قصارى جهده حتى يحقق ويلبي مصالح المواطنين والعمل على سرعة إنجاز التشريعات التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن المصري.



وقال إن مجلس الشيوخ يقع على عاتقه مسئولية كبيرة، فالتركة ثقيلة وتنوء بحملها الجبال نظرا للعدد الكبير من القوانين والتشريعات العالقة بسبب ضغط العمل على مجلس النواب علي مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن التعاون والانسجام سيكون شعار المرحلة المقبلة لأنهما أساس نجاح أي فريق عمل.



أما النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن، فقال إن أهم ما يشغله خلال الفترة القادمة هو قضية التصالح في مخالفات البناء التى تهم الشارع المصري مطالبا بتسهيلات جديدة بالقانون، مشيرا إلى أن "أهم شيء الصالح العام ومواقفنا تدور حول الدفاع حول مصلحة الشعب"، وأكد أنه سينضم للجنة الإدارة المحلية.



وأكدت النائبة ريهام مجدي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري، أن مجلس الشيوخ إضافة جديدة الحياة النيابية من أجل الإسراع في مناقشة القوانين قبل عرضها على مجلس النواب والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والتعليم والصحة، مطالبة بضرورة تدعيم الصناعات كثيفة العمالة من أجل توفير فرص عمل للشباب.



من جانبه، أكد النائب أكمل فاروق أنه سيترشح لرئاسة لجنة الإسكان مشيرا إلى أنه سيطرح جميع المشكلات التى تواجه المحامين في تطبيق قانون القيمة المضافة وتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة المالية بجانب جرح مشكلات المستثمرين وتقريب وجهات النظر في قانون مخالفات البناء.



وأكد عدد من أعضاء محافظة الشرقية الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ، إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاينكرها إلا جاحد، وأن المشروعات القومية العملاقة دليل واضح على حجم الإنجاز.



وقال اللواء خالد سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عقب استخراجه كارنيه العضوية، إن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وضوح الشمس، حيث نجح الرئيس فى القضاء على العشوائيات، وطور شبكات مياه الشرب والصرف الصحي فى جميع أرجاء البلاد.