الهضيبى: مجلس الشيوخ سيساهم في تحسين الأداء التشريعي

قال المستشار ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع المصرى، مشيرا إلى أنه إذا أجاد مجلس الشيوخ في مهامه سيجيد مجلس النواب في مهامه أيضا.
وتابع: وإذا أحسن بالتشاور في القوانين ودراستها جيدا بشكل مستنير لتتفق مع الواقع ستصدر التشريعات من مجلس النواب بشكل جيد يحقق آمال وطموحات المصريين.
وأضاف الهضيبى في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، ان اول امر سيتبناه داخل المجلس هو المشاركة مع الزملاء النواب في اعداد اللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة الى التوافق والتوفيق بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب المصرية لتتوحد على كلمة سواء وهدف واضح وهو مساندة الدولة المصرية والوقوف جنبا الى جنب مع المواطن المصرى الذى يعد البطل الحقيقى في مرحلة التنمية والتطوير.