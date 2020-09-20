الهضيبى: مجلس الشيوخ سيساهم في تحسين الأداء التشريعي

قال المستشار ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ يمثل الغرفة الثانية للتشريع المصرى، مشيرا إلى أنه إذا أجاد مجلس الشيوخ في مهامه سيجيد مجلس النواب في مهامه أيضا.





وتابع: وإذا أحسن بالتشاور في القوانين ودراستها جيدا بشكل مستنير لتتفق مع الواقع ستصدر التشريعات من مجلس النواب بشكل جيد يحقق آمال وطموحات المصريين.





وأضاف الهضيبى في تصريح للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان، ان اول امر سيتبناه داخل المجلس هو المشاركة مع الزملاء النواب في اعداد اللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة الى التوافق والتوفيق بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب المصرية لتتوحد على كلمة سواء وهدف واضح وهو مساندة الدولة المصرية والوقوف جنبا الى جنب مع المواطن المصرى الذى يعد البطل الحقيقى في مرحلة التنمية والتطوير.