بسبب تداعيات كورونا.. نائب رئيس جامعة أسيوط يعلن تفاصيل نظام الدراسة بالكليات في العام الجديد

أكد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة أنهت استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2020 / 2021 وفقا للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بنظام التعليم الهجين والذي يقوم على أن تكون نسبة من العملية التعليمية وجها لوجه ونسبة تعليم عن بعد "أون لاين"، وتختلف هذه النسبة من كلية لكلية حسب طبيعة دراسة الكليات النظرية والعملية وبالتالي تتفاوت نسبة التعليم الهجين بين الكليات.





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وأضاف نائب رئيس جامعة أسيوط لـ" صدى البلد " أن معظم الكليات النظرية ومنها الحقوق والآداب والتجارة الخدمة الاجتماعية والتربية المحاضرات فيها سوف تكون يومين في الأسبوع للفرق الدراسية الواحدة بحيث تقسم أيام الأسبوع بين فرق الكلية الأربعة حتى لا يكون متواجدا بالكلية أكثر من فرقتين دراسيتين في اليوم الدراسي على عكس النظام التعليمي المعتاد كان يتواجد الأربعة فرق خلال اليوم الدراسي وهذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة لخفض تكدس الطلاب داخل الحرم الجامعي بصفة عامة وداخل حرم الكلية بصفة خاصة وبذلك أصبح الدراسة داخل الجامعة يومين للكليات النظرية داخل الحرم الجامعي وثلاثة أيام للكليات العملية داخل الحرم الجامعي لأن الكليات العملية تحتاج الى معامل ونشاط عملي خلاف الكليات النظرية.





وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الجامعة " لجنة التعليم الهجين " برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية بعض من الزملاء ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وشبكة المعلومات الموجودة في الجامعة لمتابعة عملية التعليم الهجين من خلال المنصة الإلكترونية وتم عمل ورشتي عمل متعاقبتين للتعريف بمزايا المنصة الإلكترونية فى تقديم الخدمات التعليمية استهدفت ورشة للمختصين بالعمل بكليات القطاع الطبى والمقرر استخدامهم لمنصة موديل Model فى تقديم خدماتهم التعليمية أما بقى كليات الجامعة من المقرر لهم استخدام مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams .





وأوضح نائب رئيس الجامعة أن استخدام المنصة الإلكترونية يضمن الاستفادة من العديد من المزايا فى تقديم الخدمات التعليمية بصورة تفاعلية حيث يمكن من خلالها تقديم محاضرات مباشرة وليست مسجلة فقط ، كما يمكن من خلالها طرح أسئلة على الطلاب وقياس مدى تحصيلهم، ورصد عدد المتابعين لكل محاضرة ونسبة المتفاعلين معها وهناك مزايا للتعليم الهجين من خلال المنصة الالكترونية وهي تفعيل الايميل الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وهذا يفيد في تصنيف الجامعة بصفة عامة.



