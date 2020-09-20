للتأكد من صرف الرواتب.. القوى العاملة بالشرقية تتابع مصانع العاشر من رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعة وتسعي جاهده لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .





شدد المحافظ علي إستمرار متابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية لضمان توفير الحماية للعاملين وإستمرار دوران عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الإقتصاد.

أقرأ ايضا:

في عهد الرئيس السيسي.. إنشاء 11 مشروعًا خدميًا بتكلفة 746 مليون جنيه بمركز أولاد صقر

ومن جانبه أكد المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة إستمرار متابعة المصانع والشركات بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة للتأكد من إستيفاء أصحابها شروط وإجراءات السلامة والصحة المهنية اللازمة لحماية العاملين بها وللحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد , مشيرًا إلى أنه تم المرور على إحدى الشركات العاملة في مجالات الكابلات الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان في حضور أحمد عبد الهادي وكيل المديرية ومدير إدارة السلامة بالمديرية ومدير مكتب السلامة بالعاشر من رمضان للتأكد من إلتزام العاملين بها بتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروسات والأوبئة وكذلك المرور على إحدى شركات تصنيع المنتجات الغذائية للوقوف علي مطالب العاملين بها والتأكد من صرف رواتبهم وإنتظام العمال بمواقع عملهم.





أضاف وكيل وزارة القوى العاملة إلى أنه تم تنفيذ أعمال التطهيروالتعقيم بمركزي التدريب المهني بالصيادين والنحال بمدينة الزقازيق وذلك إستعدادًا لبدء الدورات التدريبية بهما مطلع الشهر القادم , لافتًا إلى أن أعمال التطهير شملت الأجهزة والمعدات وأماكن التدريب للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على مركزي التدريب.