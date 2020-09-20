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التخطيط : مشروع رواد مصر 2030 حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 03:15 م
مدير مشروع رواد
مدير مشروع " رواد مصر 2030 " بوزارة التخطيط
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة غادة خليل ، مدير مشروع " رواد مصر 2030 " بوزارة التخطيط ، إن مشروع رواد مصر بدأ منذ  3 سنوات وحققنا نتائج ملموسة على الأرض من خلال مشاريع الشباب ، لافته إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب ولدينا الأن نماذج مشرفة .

وأضافت غادة حلمى ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ، " أم بى سى مصر 2 " ، أن حاضنات الأعمال تهدف لتبنى أصحاب الأفكار وتقديم الدعم لهم لنجاح مشروعهم .

وأشار إلى أن ريادة الأعمال تهدف بشكل أساسى للتصدى لبطالة وتحريك عجلة الإنتاج ، منوهًا إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب ولدينا الأن نماذج مشروفة .

وتابعت أن نعمل خطة لى تأهيل الشباب للابتكار فى اختبار المشروعات التى تحقق ربح وتنمى المجتمع ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها خطة واضحة للمستقبل والمشروع جزء من تأهيل الشباب فى هذا المستقبل .

وأكدت أن حاضنات الأعمال تهدف لتبنى أصحاب الأفكار وتقديم الدعم لهم لنجاح مشروعهم.
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