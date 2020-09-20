التخطيط : مشروع رواد مصر 2030 حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع

قالت الدكتورة غادة خليل ، مدير مشروع " رواد مصر 2030 " بوزارة التخطيط ، إن مشروع رواد مصر بدأ منذ 3 سنوات وحققنا نتائج ملموسة على الأرض من خلال مشاريع الشباب ، لافته إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب ولدينا الأن نماذج مشرفة .





وأضافت غادة حلمى ، خلال حوارها ببرنامج ، صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ، " أم بى سى مصر 2 " ، أن حاضنات الأعمال تهدف لتبنى أصحاب الأفكار وتقديم الدعم لهم لنجاح مشروعهم .





وأشار إلى أن ريادة الأعمال تهدف بشكل أساسى للتصدى لبطالة وتحريك إلى أن ريادة الأعمال تهدف بشكل أساسى للتصدى لبطالة وتحريك عجلة الإنتاج ، منوهًا إلى أن المشروع يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب ولدينا الأن نماذج مشروفة .





وتابعت أن نعمل خطة لى تأهيل الشباب للابتكار فى اختبار المشروعات التى تحقق ربح وتنمى المجتمع ، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها خطة واضحة للمستقبل والمشروع جزء من تأهيل الشباب فى هذا المستقبل . أن نعمل خطة لى تأهيل الشباب للابتكار فى اختبار المشروعات التى تحقق ربح وتنمى المجتمع ،



