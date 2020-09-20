دعوى قضائية لوقف إلزام المحامين بضرائب القيمة المضافة

أقام محمد عبد الغفار الروبي، المحامى دعوي مستعجلة إمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ وإلغاء البروتوكول المبرم بين نقيب المحاميين ووزارتي العدل والمالية، بشأن إلزام المحامين والمحاميات بالتسجيل بضرائب القيمة المضافة و تقديم إقرارات شهرية.





وأكدت الدعوى، أن تنفيذ هذا البروتوكول من شأنه أن يسبب أضرارا جسيمة بالطالب وجموع المحامين لا يمكن تداركها ويعرضهم لسيف العقوبات الواردة بقانون القيمة المضافة ولائحته التنفيذية الذي صدر ولائحته بالمخالفة للدستور والقانون.





وأضاف، أن الاعتراف بصحة فرض هذه الضريبة على أعمال المحاماة يعد مخالفة الدستور والقانون.‎