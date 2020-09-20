وزير المالية يكشف لـ صدى البلد استراتيجية تجديد الدماء بالوزارة بتكليفات الرئيس.. فيديو

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ عن تبني وزارته استراتيجية لتجديد الدماء على مستوى القطاعات والمصالح التابعة للوزارة وإعداد كوادر الصفين الثاني والثالث ضمن اجراءات الهيلكة الجديدة التي تقوم بها "المالية".
أشار "معيط" في مقابلة خاصة مع "صدي البلد" إلي أن تلك الإجراءات ضمن خطة عمل الإدارة العامة لرعاية المواهب الشابة بالوزارة وانتقائها بغرض الدفع بها داخل شريان العمل الحكومي بـ "المالية" تطبيق الأفكار البناءة التي يقومون بوضعها باعتباره عملا مؤسسيا ومستداما.
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وأضاف "معيط" أن الوزارة بصدد نشر تجربتها الخاصة بتعيين نواب شباب للوزير بالإضافة لمعاونيهم؛ موضحا أن تلك السياسة سيتم تعميمها علي مستوى المصالح والجهات التابعة للوزارة بالتزامن مع إجراءات الوزارة لتعيين نائبين اثنين في مصلحة الضرائب المصرية قريبا جدا.
وأوضح "معيط" أن هذا التوجه ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدفع بالشباب والمرأة داخل العمل الحكومي، ونقل الخبرات من القيادات الموجودة حاليا بحيث يتم استلام وتسلم الراية للأجيال الشابة.