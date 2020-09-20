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أخبار العالم

غدًا.. الجامعة العربية تشارك في الاحتفال باليوم الدولي للسلام

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
 تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاحتفال باليوم الدولي للسلام والذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 36/67 الصادر في 30 نوفمبر عام 1981، وذلك بهدف تكريس المثل العليا للسلام والعمل على تخفيف حدة التوترات ومعالجة أسباب الصراعات في مختلف أنحاء العالم. 

وفي هذا الإطار، تؤكد الأمانة العامة للجامعة العربية دعمها الكامل للجهود التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة بهدف تعزيز السلام المستدام بما في ذلك التزاماتها بحفظ وبناء السلام، وحرصها على إقامة شراكة استراتيجية مع المنظمة الدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها. 

وتدعو الأمانة العامة مجددًا بهذه المناسبة جميع الأمم والشعوب وبخاصة الدول العربية التي تشهد صراعات مسلحة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بوقف الأعمال القتالية واللجوء إلى الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الصراعات والنزاعات. 

كما تطالب الأمانة العامة أيضًا جميع الشعوب بالعمل على بناء ونشر ثقافة السلام من خلال ترسيخ مجموعة من القيم والأنماط السلوكية المرتكزة على احترام حقوق الإنسان، ورفض العنف بكافة صوره وأشكاله، وتعزيز سيادة القانون، والتمسك بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة، ونشر قيم التسامح وقبول الآخر والتعددية الثقافية وتعزيز الحوار.
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