ضمن التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدًا لافتتاحه

أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد جولة تفقدية ، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى فى إنشاء نادى الرباط الطبى بحى الضواحى وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا ،





رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والمهندس طارق الجرايحي رئيس مجلس ادارة شركة القناة للرباط والدكتور محروس سليم مدير مركز الرباط الطبى .





وتفقد اللواء عادل الغضبان ، كافة أقسام مركز الرباط الطبى ، واستمع لشرح موجز من أحد المختصيين حول الموقف التنفيذى الحالى والإمكانيات والمعدات الطبية داخل المركز وجودتها وكفاءتها ، بما يتماشى مع الطفرة الطبية التى تشهدها حيث يتم إنشاء المركز الطبى بالرباط بالتعاون بين المحافظة وشركة الرباط وأنوار السفن .





وأشاد المحافظ بمركز الرباط الطبى ، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وذلك تمهيدا للافتتاح قريبا







