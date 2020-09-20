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محافظات

ضمن التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدًا لافتتاحه

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:53 م
محافظ بورسعيد يتفقد
محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدا لافتتاحه
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كتب محمد الغزاوى
أجرى اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأحد جولة تفقدية ، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذى فى إنشاء نادى الرباط الطبى بحى الضواحى وذلك تمهيدا لافتتاحه قريبا  ، 

رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى والمهندس طارق الجرايحي رئيس مجلس ادارة شركة القناة للرباط  والدكتور محروس سليم مدير مركز الرباط الطبى .

وتفقد اللواء عادل الغضبان ،  كافة أقسام مركز الرباط الطبى ، واستمع لشرح موجز من أحد المختصيين حول الموقف التنفيذى الحالى والإمكانيات والمعدات الطبية داخل المركز وجودتها وكفاءتها ، بما يتماشى مع الطفرة الطبية التى تشهدها  حيث يتم إنشاء المركز الطبى بالرباط بالتعاون بين المحافظة وشركة الرباط وأنوار السفن .

وأشاد المحافظ بمركز الرباط الطبى ، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وذلك تمهيدا للافتتاح قريبا 


وأكد المحافظ ، أن مركز الرباط الطبى يمثل إضافة للمنظومة الطبية فى محافظة بورسعيد والتى شهدت تطورا كبيرا منذ بدء تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل ، لافتا أن القطاع الطبى بالمحافظة من أهم القطاعات التى أولت لها الدولة اهتماما كبيرا ، بهدف تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية والطبية للمواطنين .
ضمن التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدًا لافتتاحه
ضمن التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدًا لافتتاحه
ضمن التأمين الصحي الشامل.. محافظ بورسعيد يتفقد مركز الرباط تمهيدًا لافتتاحه
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