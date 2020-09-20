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برلمان

نور هاشم: التأمين الصحي وقضايا الفلاح على رأس أولوياتي بالشيوخ

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:53 م
النائب نور هاشم ،عضو
النائب نور هاشم ،عضو مجلس الشيوخ
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ماجدة بدوى
قال النائب نور هاشم، عضو مجلس الشيوخ، إن وجود غرفة برلمانية ثانية يمثل قيمة مضافة للحياة السياسية في مصر، خاصة أنه يضم عددا من أصحاب الخبرات الكبيرة في كافة المجالات.

وأضاف هاشم في تصريحات صحفية، عقب استخراجه كارنيه العضوية، أنه سيركز بشكل أساسي علي ملف الصحة وتطوير المنظومة الصحة وتوفير المستلزمات الطبية داخل المستشفيات.

وأشار إلي أن منظومة التأمين الصحى الجديد، سيكون لها اولوية كبيرة حيث نجحت الدولة فى تطبيق تلك المنظومة فى محافظة بورسعيد وعدد آخر من المحافظات، هو الأمر الذى يتطلب سرعة فى تعميم ذلك المشروع الحيوى. 

كما أكد هاشم أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية، وهو ما سيبنى عليه نواب الشيوخ فى المطالبة بزيادة عدد الأسرة فى المستشفيات.

وأشار إلي أنه سيتبنى قضايا الفلاح المصرى، حيث يتابعها جيدا، بدءا من مشكلات المستلزمات الزراعية نهاية بمشكلات التسويق للمحاصيل الزراعية.
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