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أخبار العالم

بسبب أزمة المتوسط.. بومبيو يزور اليونان الأسبوع المقبل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:47 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور أثينا الأسبوع المقبل.

ووفقًا للصحيفة اليونانية، تعكس زيارة بومبيو رغبة واشنطن في تهدئة التوترات في شرق البحر المتوسط بسبب الاستفزازات التركية.

كما سيزور بومبيو قاعدة سودا البحرية  اليونانية في جزيرة كريت، الأحد المقبل، إلى جانب مناقشة التعاون العسكري مع المسؤولين اليونانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح عقد اجتماع بين بومبيو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد زار قبرص الأسبوع الماضي، وأدلى بتصريحات مؤيدة للحوار بين جميع الأطراف المعنية بالتوترات في شرق المتوسط.

وأعرب بومبيو، عن قلقه إزاء أنشطة التنقيب التركية في شرق البحر المتوسط، مشددا على أن التوترات في المنطقة لن تجلب حلولا لمشاكل شرق البحر المتوسط.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة وجود اتفاق بشأن القضايا البحرية، معلنا تأييده الحل الدبلوماسي.
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